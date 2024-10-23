Напомним, команда Алексея Миранчука обеспечила себе участие в 1/8 финала турнира, где сыграет против "Интер Майами" Лионеля Месси.
- В первую очередь, жду удачной и хорошей игры от Алексея. Всегда того, кто играет против Месси, сравнивают с ним. Сравниться с аргентинцем, конечно, нельзя, но посоперничать - вполне. Пусть на его фоне Миранчук будет выглядеть наилучшим образом, - передает слова Семина "ВсеПроСпорт".
Первая игра состоится 26 октября, а ответный матч пройдет 3 ноября.
Алексей Миранчук пополнил состав американского клуба минувшим летом, перейдя из итальянской "Аталанты". 29-летний полузащитник, ранее выступавший в России за столичный "Локомотив", провел за "Интер Майами" девять матчей, трижды поразил ворота соперников и сделал одну голевую передачу.
Семин: нельзя сравнивать Миранчука с Месси
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал выход "Атланты Юнайтед" в плей-офф МЛС.
Фото: ФК "Интер Майами"