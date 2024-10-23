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Промес внесён в заявку клуба "Дубай Юнайтед" для участия в чемпионате ОАЭ

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Генеральный директор клуба "Юнайтед" из Дубая Илие Чебану заявил, что федерация футбола ОАЭ заявила полузащитника Квинси Промеса за клуб.
Фото: ФК "Дубай Юнайтед"
"Вчера федерация заявила Квинси за наш клуб. Следующий матч у нас будет 26 октября против "Хатта". Эта игра покажет, в какой форме находится Промес", — приводит слова Чебану "Матч ТВ".

Нидерландский полузащитник Квинси Промес находится в Объединенных Арабских Эмиратов, так как прокуратура его страны запросила экстрадицию футболиста: на родине 32-летний игрок судом приговорён к многолетнему тюремному заключению по двум уголовным делам.

В 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг. Квинси Промес выступал в составе московского "Спартака". Именно во время зимних сборов красно-белых в ОАЭ он был задержан местной полицией. Летом срок действия контракта между клубом и игроком истёк и не был продлён сторонами.

Квинси Промес
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