"В раздевалке он лидер, большая помощь и пример для ребят! Сейчас это все важно для нас и его. И главное выдержал 90 минут", приводит слова Чебану "СЭ".
Сегодня, 26 октября, бывший футболист московского "Спартака" сыграл свой первый матч за дубайскую команду "Юнайтед", в котором отличился дебютным забитым мячом.
Напомним, 1 июля 2024 года красно-белые объявили об истечении контракта с нидерландским вингером. В сентябре Промес подписал контракт с клубом "Юнайтед" из второго дивизиона ОАЭ.
Гендиректор "Юнайтед" - о Промесе: в раздевалке он лидер, большая помощь и пример для ребят!
Генеральный директор "Юнайтед" из Дубая Илие Чебану оценил дебют за клуб экс-форварда "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"