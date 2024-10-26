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Гендиректор "Юнайтед" - о Промесе: в раздевалке он лидер, большая помощь и пример для ребят!

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Генеральный директор "Юнайтед" из Дубая Илие Чебану оценил дебют за клуб экс-форварда "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"В раздевалке он лидер, большая помощь и пример для ребят! Сейчас это все важно для нас и его. И главное выдержал 90 минут", приводит слова Чебану "СЭ".

Сегодня, 26 октября, бывший футболист московского "Спартака" сыграл свой первый матч за дубайскую команду "Юнайтед", в котором отличился дебютным забитым мячом.

Напомним, 1 июля 2024 года красно-белые объявили об истечении контракта с нидерландским вингером. В сентябре Промес подписал контракт с клубом "Юнайтед" из второго дивизиона ОАЭ.

Квинси Промес Спартак
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