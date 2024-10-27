"Думаю, нет проблем для того, чтобы предоставить Мостовому стажировку в нашем клубе. Вопрос надо обсудить на уровне главного тренера. Клуб занимается не пиаром, а прежде всего футболом и его развитием. С Александром мы знакомы лично, поэтому, думаю, он лично может набрать мне и мы можем это обсудить, решим все между собой", — приводит слова Чебану Sport24.
Александр Мостовой в настоящее время проходит обучение в академии Российского футбольного союза с целью получения тренерской лицензии. Это обучение предполагает необходимость прохождения стажировки.
Изначально Мостовой договорился о прохождении стажировки в московском "Спартаке", но клуб в последний момент отменил ее из-за недовольства публичными высказываниями своего бывшего футболиста о нынешнем главном тренере команде - Деяне Станковиче.
"Дубай Юнайтед" - это футбольный клуб, который выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ. В его составе с недавнего времени находится экс-игрок "Спартака" Квинси Промес.
В новом клубе Промеса из ОАЭ заявили о возможности предоставления Александру Мостовому стажировки
Генеральный директор клуба "Дубай Юнайтед" Илие Чебану рассказал о возможности приглашения на стажировку бывшего футболиста сборных СССР и России Александра Мостового.
Фото: ФК "Спартак"