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В новом клубе Промеса из ОАЭ заявили о возможности предоставления Александру Мостовому стажировки

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Генеральный директор клуба "Дубай Юнайтед" Илие Чебану рассказал о возможности приглашения на стажировку бывшего футболиста сборных СССР и России Александра Мостового.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, нет проблем для того, чтобы предоставить Мостовому стажировку в нашем клубе. Вопрос надо обсудить на уровне главного тренера. Клуб занимается не пиаром, а прежде всего футболом и его развитием. С Александром мы знакомы лично, поэтому, думаю, он лично может набрать мне и мы можем это обсудить, решим все между собой", — приводит слова Чебану Sport24.

Александр Мостовой в настоящее время проходит обучение в академии Российского футбольного союза с целью получения тренерской лицензии. Это обучение предполагает необходимость прохождения стажировки.

Изначально Мостовой договорился о прохождении стажировки в московском "Спартаке", но клуб в последний момент отменил ее из-за недовольства публичными высказываниями своего бывшего футболиста о нынешнем главном тренере команде - Деяне Станковиче.

"Дубай Юнайтед" - это футбольный клуб, который выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ. В его составе с недавнего времени находится экс-игрок "Спартака" Квинси Промес.

Дубай Юнайтед Квинси Промес Александр Мостовой Спартак
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