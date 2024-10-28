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В швейцарском "Сьоне" высказались о попадании Антона Миранчука в расширенный список сборной России

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Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константен прокомментировал попадание полузащитника Антона Миранчука в расширенный список сборной России на ноябрьские сборы.
Фото: ФК "Сьон"
"Мы рады, что Антон попал в расширенный список игроков сборной. Если он попадет в финальный список, то мы, конечно, отпустим его в национальную команду", - цитирует Константена "СЭ".

Сегодня, 28-го октября, был опубликован расширенный список национальной команды России на ноябрьские сборы, Антон Миранчук попал в этот список. Напомним, что команда Валерия Карпина в ноябре проведет товарищеские матчи с Сирией и Брунеем, встречи пройдут на стадионе в Краснодаре и Волгограде.

В текущем сезоне Антон Миранчук провел за швейцарский "Сьон" во всех турнирах 5 матчей и не отметился результативными действиями.

Сьон Антон Миранчук Сборная России
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