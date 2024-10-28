"Клуб никогда не вмешивается в международные вызовы. Все всегда остается на усмотрение футболиста. Сейчас у нас запланированы игры с "Майами" 2 и 9 ноября. Если победим, то сыграем и после 10 ноября", - цитирует представителя пресс-службы "Матч ТВ".
Алексей Миранчук перешел в американскую "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" в летнее трансферное окно за 12 миллионов евро и подписал контракт до конца 2027 года. В текущем сезоне россиянин провел за американский клуб во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Ранее был опубликован расширенный список национальной команды России на ноябрьские сборы, в этот список попали братья Миранчуки. Напомним, что Антон Миранчук выступает за швейцарский "Сьон".
"Все всегда остается на усмотрение футболиста". В "Атланте" отреагировали на вызов Алексея Миранчука в сборную России
В пресс-службе "Атланты Юнайтед" высказались о вызове Алексея Миранчука в сборную России.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"