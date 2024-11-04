"Чалов совершил большую глупость, что ушёл из ЦСКА. Он уже попробовал себя в Швейцарии, на него никто внимания не обратил, иначе бы там остался. Сейчас в Грецию рванул. Кроме ЦСКА он нигде играть не будет, его здесь уважали. Был бы легендой "армейцев", а теперь он и им не нужен. Абсолютно не нужен!", - приводит слова Пономарёва Legalbet.
Фёдор Чалов перешёл из московского ЦСКА в греческий ПАОК в августе 2024 года. Греки выкупили 26-летнего футболиста за 3 млн евро, после чего заключили с ним трёхлетний контракт.
В текущем сезоне российский нападающий в общей сложности принял участие в 14 официальных матчах, в которых он сумел забить 1 гол и отдать партнёрам 2 голевые передачи.
После 10 туров в чемпионате Греции ПАОК, набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Ариса" составляет одно очко. Кроме того, ПАОК в настоящее время выступает в 1/8 финала Кубка Греции (первый матч выигран со счётом 3:0) и на общем этапе Лиги Европы (за 3 матча команда набрала одно очко).
Пономарёв: Чалов был бы легендой "армейцев", а теперь он им абсолютно не нужен!
Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв поделился своим мнением о текущем выступлении нападающего греческого ПАОКа Фёдора Чалова.
Фото: ФК ПАОК