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Барбоза: не думаю, что клубы из Португалии готовы пригласить тренера из России

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Футбольный агент Паулу Барбоза оценил вероятность появления российских тренеров в чемпионате Португалии.
Фото: Getty Images
"Если честно, то я не думаю, что сейчас клубы из Португалии готовы пригласить какого-либо тренера из России, пока это выглядит нереалистично. Но это не значит, что в России плохая тренерская школа, просто местные клубы делают ставку на своих специалистов", - поделился Барбоза.

Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении на поста главного тренера клуба наставника португальского "Спортинга" Рубена Аморима. О готовности занять освободившееся место объявил бывший главный тренер "Пари НН" Сергей Юран. В бытность футболистом Юран выступал в составе португальских клубов "Бенфика" и "Порту".

Источник: "РБ Спорт"

Пауло Витор Барбоза Спортинг Лиссабон
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