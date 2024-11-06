"Если честно, то я не думаю, что сейчас клубы из Португалии готовы пригласить какого-либо тренера из России, пока это выглядит нереалистично. Но это не значит, что в России плохая тренерская школа, просто местные клубы делают ставку на своих специалистов", - поделился Барбоза.
Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении на поста главного тренера клуба наставника португальского "Спортинга" Рубена Аморима. О готовности занять освободившееся место объявил бывший главный тренер "Пари НН" Сергей Юран. В бытность футболистом Юран выступал в составе португальских клубов "Бенфика" и "Порту".
Источник: "РБ Спорт"
Барбоза: не думаю, что клубы из Португалии готовы пригласить тренера из России
Футбольный агент Паулу Барбоза оценил вероятность появления российских тренеров в чемпионате Португалии.
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