13-го ноября состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Один из журналистов, обращаясь к российскому специалисту, неправильно произнес отчество Черчесова, обратившись к тренеру: "Станислав Салманович".
"Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я - Саламович. По-русски - Приветович", - возразил журналисту Черчесов.
Ранее на пресс-конференциях сборной Казахстана с участием Черчесова уже происходили конфликтные ситуации. Так, на вопрос журналиста на казахском языке российский тренер предлагал продолжить разговор на осетинском.
Источник: Sportsdaily
Черчесов - журналисту, исковеркавшему его отчество: я - Саламович. По-русски - Приветович
Российский тренер сборной Казахстана отреагировал на неправильное произношение своего отчества на пресс-конференции.
Фото: Федерация футбола Казахстана