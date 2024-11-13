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Черчесов - журналисту, исковеркавшему его отчество: я - Саламович. По-русски - Приветович

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Российский тренер сборной Казахстана отреагировал на неправильное произношение своего отчества на пресс-конференции.
Фото: Федерация футбола Казахстана
13-го ноября состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Один из журналистов, обращаясь к российскому специалисту, неправильно произнес отчество Черчесова, обратившись к тренеру: "Станислав Салманович".

"Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я - Саламович. По-русски - Приветович", - возразил журналисту Черчесов.

Ранее на пресс-конференциях сборной Казахстана с участием Черчесова уже происходили конфликтные ситуации. Так, на вопрос журналиста на казахском языке российский тренер предлагал продолжить разговор на осетинском.

Источник: Sportsdaily

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