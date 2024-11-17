"Как мне говорят, он просматривает игроков в чемпионате. Он работает первый год, больше смотрит игроков. Думаю, что его основная задача всё-таки — выйти на чемпионат мира", - приводит слова Жиркова "Матч ТВ".
Станислав Черчесов возглавляет сборную Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством национальная команда провела 5 официальных матчей в рамках Лиги наций УЕФА сезона-2024/25. Казахи за 5 туров набрали одно очко (одна ничья в первом матче, после чего последовало четыре сухих поражений подряд), в связи с чем они досрочно заняли последнее место в группе.
"Просматривает игроков". Юрий Жирков объяснил неудачи Черчесова в Казахстане
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал неудачное выступление сборной Казахстана в Лиге наций УЕФА под руководством Станислава Черчесова.
Фото: Казахстанская федерация футбола