"Очень уважительно отношусь к Станиславу Саламовичу. Но слова про бесхозную команду, конечно же, меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него? Конечно, это его суждение. Но считаю, что мы за два года во главе с (бывшим) президентом федерации Барменкуловым пришли к позитивным результатам", - приводит слова Адиева "РИА Новости".
Магомед Адиев занимал пост главного тренера сборной Казахстана с апреля 2022 года по май 2024 года. После него должность настаника национальной команды занял бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Под руководством 61-летнего российского специалиста сборная Казахстана на групповом этапе Лиги наций УЕФА сезона-2024/25 заняла последнее место в группе 3 Лиги B. В шести матчах казахи один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений. Разница мячей составила 0:15.
Экс-тренер сборной Казахстана Адиев: меня задевают слова Черчесова про бесхозную команду
Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал слова нынешнего наставника казахской команды Станислава Черчесова.
Фото: Казахстанская федерация футбола