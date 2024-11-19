"В Казахстане недовольны Черчесовым, его результатами, а в России все ржут над ним, любого спроси. Устал уже негативно говорить о Черчесове, хочется чего?то хорошего, но он не дает повода. Все говорят, что это великий тренер, но от него никогда не исходит позитива, как такое может быть?", - приводит слова Попова "Матч ТВ".
Станислав Черчесов возглавляет сборную Казахстана по футболу с июня 2024 года, когда он подписал с местной федерацией футбола двухлетний контракт. Под руководством 61-летнего российского специалиста казахстанская национальная команда провела 6 официальных матчей в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25. По итогам группового этапа сборная Казахстана, набрав одно очко, не забив ни одного мяча и пропустив всего 15 голов, заняла последнее место в группе 3 Лиги В, где также выступали команды Норвегии, Австрии, Словении.
Попов: в России все ржут над Черчесовым, любого спроси. Как такое может быть?
Экс-игрок казанского "Рубина" и сборной Казахстана Алексей Попов высказался о Станиславе Черчесове на фоне неудачных выступлений под его руководством казахстанской национальной команды.
Фото: Казахстанская федерация футбола