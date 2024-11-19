"Вот он нигде не доказал, что он сильный тренер. Вот в Китай уехал, что-то там получилось, а что-то нет. Хотя насколько я читал прессу, китайцы не очень довольны вторым местом, они рассчитывали на первое. Тренер, если он действительно настоящий тренер, он заниматься должен тренерской работой, а не этими юмористическими шоу или пиар-акциями дурацкими. Эта работа не терпит отклонений на какие-то шоуменства. Мне кажется, то, что он делает, не для тренера", - заявил Наумов.
Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил клуб "Шанхай Шэньхуа" из китайской Суперлиги в январе текущего года. В первый же сезон российский специалист выиграл с командой Суперкубок Китая. В чемпионате Китая "Шанхай" Слуцкого занял 2-е место в итоговой таблице с 77-ю очками.
Выигравший золотые медали "Шанхай Порт" опередил подопечных Слуцкого на 1 очко. Отрыв "Шанхай Шэньхуа" от 3-го места составил 18 очков.
Источник: "Евро-футбол"
Наумов - о Слуцком: тренер не должен заниматься юмористическими шоу или дурацкими пиар-акциями
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о работе главного тренера "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого.
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