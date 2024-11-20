Российский тренер Станислав Черчесов, который с лета текущего года возглавляет сборную Казахстана, не будет рассматривать предложения о работе от других команд. Как сообщает Legalbet, у Черчесова нет официальных предложений от "Ахмата" или каких-то других команд. По данным источника, Станислав Черчесов не собирается вести переговоры с клубами или сборными, пока связан контрактом с Федерацией футбола Казахстана.
Под управлением Черчесова сборная Казахстана заняла последнее место в группе Лиги Наций с Норвегией, Австрией и Словенией. В активе казахов всего 1 очко в 6-ти матчах. Кроме того, сборная Казахстана не забила в этих матчах ни одного мяча. Общая разница голов - 0:15, что является антирекордом Лиги Наций.
СМИ: Станислав Черчесов не будет вести переговоры с клубами, пока сохраняет пост тренера сборной Казахстана
Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов не рассматривает варианты дальнейшего трудоустройства.
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