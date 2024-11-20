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Тетрадзе: думал, Чалов быстро адаптируется, тем более ПАОК - лицо греческого футбола

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Российский тренер Омари Тетрадзе высказался о первых месяцах форварда сборной России Федора Чалова в ПАОКе.
Фото: Getty Images
"Чалов - хороший и квалифицированный футболист. Здесь больше психология. Думал, он там быстро адаптируется. Тем более ПАОК - лицо греческого футбола наряду с "Олимпиакосом", "Панатинаикосом" и АЕКом. Чалову нужно время в Греции, если ему его дадут. В футболе же бывает так, что тебя берут, чтобы ты сразу играл", - заявил Тетрадзе.

Нападающий сборной России Федор Чалов перебрался в греческий ПАОК из московского ЦСКА в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 3 миллиона евро, которые были прописаны в контракте Чалова с "армейцами" в качестве отступных. Всего Чалов принял участие в 17-ти матчах за ПАОК во всех турнирах и записал на свой счет 1+1 по системе гол+пас.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал нападающего на ноябрьский тренировочный сбор. В товарищеском матче против Брунея (11:0) Федор Чалов вышел на поле с первых минут, сделал голевую передачу и был заменен на исходе часа игры.

Источник: "Чемпионат"

Федор Чалов
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