"Мохамед счастлив в Саудовской Аравии, у него все отлично. Недавно играл против Роналду, но пообщаться с ним не успел. Но главное - клуб доволен Конате, руководству он нравится. Никаких проблем у него нет", - поделился Селюк.
Мохамед Конате покинул грозненский "Ахмат" в статусе свободного агента летом текущего года. В августе нападающий подписал контракт с клубом "Эр-Рияд" из чемпионата Саудовской Аравии. После 10-ти туров "Эр-Рияд" занимает 9-е место в турнирной таблице Про-лиги.
На счету Конате 12 матчей в чемпионате и Кубке Саудовской Аравии. Всего форвард отметился 1-м голом и 1-й результативной передачей. "Аль-Наср" Роналду одолел "Эр-Рияд" (1:0) в 10-м туре чемпионата. Единственный гол в матче забил экс-форвард "Ливерпуля" Садьо Мане. Мохамед Конате вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 15-й минуте.
Источник: "РБ Спорт"
Селюк рассказал, как дела у Конате в Саудовской Аравии: недавно играл против Роналду, но пообщаться не успел
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о первых месяцах экс-форварда "Ахмата" Мохамеда Конате в "Эр-Рияде".
Фото: ФК "Ахмат"