Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
ЦСКА
1 - 2 1 2
РостовЗавершен
Химки
16:30
КраснодарНе начат
Спартак
18:00
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Алания
0 - 1 0 1
Урал2 тайм
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Тюмень1 тайм
Балтика
19:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
0 - 1 0 1
Челси1 тайм
Астон Вилла
18:00
Кристал ПэласНе начат
Борнмут
18:00
БрайтонНе начат
Арсенал
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фулхэм
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Эвертон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
20:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
1 - 0 1 0
Бетис1 тайм
Атлетико
18:15
АлавесНе начат
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
Жирона
20:30
ЭспаньолНе начат
Сельта
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
17:00
ИнтерНе начат
Милан
20:00
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
17:30
БохумНе начат
Байер
17:30
ХайденхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Боруссия Д
17:30
ФрайбургНе начат
Айнтрахт
20:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
19:00
МарсельНе начат
Сент-Этьен
21:00
МонпельеНе начат
Реймс
23:00
ЛионНе начат

Президент "Сьона": возможно, Миранчук не сыграет до конца этого года

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о состоянии здоровья Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"
"Возможно, Миранчук не сыграет до конца этого года. Есть осложнения — у Антона проблемы с мышцами живота. Последний матч перед паузой 15 декабря, а это через три недели. Он может не успеть восстановиться к этому времени", - цитирует Константина Sport24.

Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне россиянин провел за швейцарский клуб во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 6 миллионов евро.

После 14-ти сыгранных туров "Сьон" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии и имеет в своем активе 17 набранных очков.

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится