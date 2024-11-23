"Возможно, Миранчук не сыграет до конца этого года. Есть осложнения — у Антона проблемы с мышцами живота. Последний матч перед паузой 15 декабря, а это через три недели. Он может не успеть восстановиться к этому времени", - цитирует Константина Sport24.
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне россиянин провел за швейцарский клуб во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 6 миллионов евро.
После 14-ти сыгранных туров "Сьон" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии и имеет в своем активе 17 набранных очков.
Президент "Сьона": возможно, Миранчук не сыграет до конца этого года
Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о состоянии здоровья Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"