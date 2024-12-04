"Слуцкий - неквалифицированный тренер. В ЦСКА он тоже так работал. Я всегда говорил, что это не тренер. Закончилась ли его сказка в Китае? Да, конечно, вылетит оттуда. Там, по-моему, с ним Березуцкий работает. Вернутся и уже нигде работу не найдут", - заявил Пономарев.
Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавляет китайский "Шанхай Шэньхуа" с начала 2024-го года. В дебютном сезоне российский тренер занял 2-е место в чемпионате Китая с 77-ю очками в 30-ти матчах. Завоевавший золотые медали "Шанхай Порт" набрал 78 очков. Отрыв команды Слуцкого от 3-го места составил 18 очков.
Экс-ассистент Леонида Слуцкого Василий Березуцкий покинул "Шанхай Шэньхуа" и 25-го ноября возглавил азербайджанский "Сабах".
Источник: "ВсеПроСпорт"
Пономарев: Слуцкий - неквалифицированный тренер. Вернется из Китая и уже нигде работу не найдет
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о работе главного тренера "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого.
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