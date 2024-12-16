"Посмотрим, будет ли [он там], там же куча тестов будет, на профпригодность, на IQ. Я не уверен, что он справится с этими тестами (улыбается)", — приводит слова Слуцкого "Чемпионат" со ссылкой на интервью для официального канала ЦСКА.
Леонид Слуцкий возглавляет китайского "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Команда под руководством российского специалиста в сезоне-2024 завоевала серебряные медали чемпионата Китая.
36-летний нападающий Артём Дзюба с сентября 2024 года выступает в составе тольяттинского "Акрона". Контракт форварда с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2024/25.
Слуцкий: не уверен, что Дзюба справится с тестом на IQ
Главный тренер китайского футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий прокомментировал желание нападающего "Акрона" Артема Дзюбы после завершения карьеры войти в его тренерский штаб.
Фото: ФК "Акрон"