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Слуцкий: не уверен, что Дзюба справится с тестом на IQ

Главный тренер китайского футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий прокомментировал желание нападающего "Акрона" Артема Дзюбы после завершения карьеры войти в его тренерский штаб.
Фото: ФК "Акрон"
"Посмотрим, будет ли [он там], там же куча тестов будет, на профпригодность, на IQ. Я не уверен, что он справится с этими тестами (улыбается)", — приводит слова Слуцкого "Чемпионат" со ссылкой на интервью для официального канала ЦСКА.

Леонид Слуцкий возглавляет китайского "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Команда под руководством российского специалиста в сезоне-2024 завоевала серебряные медали чемпионата Китая.

36-летний нападающий Артём Дзюба с сентября 2024 года выступает в составе тольяттинского "Акрона". Контракт форварда с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2024/25.

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