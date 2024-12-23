"У нападающих случаются провалы и всплески в плане результативности, что в этом сезоне уже происходило с Федором. Будем надеяться, что сейчас у него все пойдет лишь вверх: он получил достаточно опыта, сыгрался с партнерами, благодаря чему его результативность и выросла", - цитирует Масалитина "СЭ".
В летнее трансферное окно Федор Чалов перешел из московского ЦСКА в греческий ПАОК за 3 миллиона евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне россиянин провел за греческий клуб во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 9 миллионов евро.
На счету Федора Чалова 8 матчей в составе национальной команды России и 3 забитых мяча. Нападающий участвовал в ноябрьском сборе национальной команды, однако не смог отметиться забитыми голами.
Масалитин - о Чалове: будем надеяться, что сейчас у него все пойдет лишь вверх
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре нападающего ПАОКа Федора Чалова.
Фото: ФК ПАОК