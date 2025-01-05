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Олег Веретенников может войти в штаб Слуцкого в "Шанхай Шеньхуа"

По информации СМИ, Олег Веретенников может войти в тренерский штаб Леонида Слуцкого в китайском клубе "Шанхай Шеньхуа".
Фото: ФК "Ротор"
Последним местом работы Олег Веретенникова была краснодарская "Кубань", где он был старшим тренером и которую он покинул в сентябре 2024 года.

Леонид Слуцкий возглавил "Шанхай Шеньхуа" в декабре 2023 года. Под руководством российского специалиста китайский клуб в 2024 году выиграл Суперкубок Китая, завоевал серебряные медали чемпионата Китая и дошёл до полуфинала Кубка Китая.

Напомним, Веретенников уже работал вместе со Слуцким - в 2020-2022 гг., когда Леонид Викторович возглавлял казанский "Рубин".

Источник: "СЭ"

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