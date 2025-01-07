"Если говорить о революции в футболе, которую совершил Лев Яшин, благодаря чему он стал обладателем "Золотого мяча", то ближе был Мануэль Нойер. Он сделал еще одну революцию, первым стал играть за пределами штрафной как полевой игрок. Сейчас прошло уже 10 лет, так играют вратари практически всех лучших клубов Европы и мира, и это уже считается нормой", - приводит слова Кафанова "Матч ТВ".
38-летний Мануэль Нойер в настоящее время выступает в составе мюнхенской "Баварии", в которую перешёл в июне 2011 года. До этого с 2006 года немецкий голкипер был игроком команды "Шальке 04" из Гельзенкирхена. Нойер на данный момент является 11-кратным чемпионом Германии и 2-кратным победителем Лиги чемпионов.
Кроме того, на счету Нойера 124 матча в составе сборной Германии (51 "сухарь" и 118 пропущенных голов), вместе с которой он в 2014 году стал чемпионом мира.
"Он сделал революцию". Кафанов назвал вратаря, который был ближе всего к получению "Золотого мяча"
Тренер вратарей сборной России и "Ростова" Виталий Кафанов ответил, кто из голкиперов, по его мнению, после Льва Яшина был ближе к получению "Золотого мяча".
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