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В "Сьоне" рассказали о восстановлении Антона Миранчука

Президент "Сьона" Кристиан Константин рассказал о состоянии Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"
"С Антоном Миранчуком все хорошо. Он тренируется вместе со всеми остальными игроками "Сьона". Не знаю, сможет ли он выйти на поле с первых минут или на замену", - цитирует Константина "Матч ТВ".

Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2026 года. В этом сезоне российский полузащитник провел во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.

На счету Миранчука 28 матчей в составе сборной России и 7 забитых мячей.

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