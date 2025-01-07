"С Антоном Миранчуком все хорошо. Он тренируется вместе со всеми остальными игроками "Сьона". Не знаю, сможет ли он выйти на поле с первых минут или на замену", - цитирует Константина "Матч ТВ".
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2026 года. В этом сезоне российский полузащитник провел во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
На счету Миранчука 28 матчей в составе сборной России и 7 забитых мячей.
В "Сьоне" рассказали о восстановлении Антона Миранчука
Президент "Сьона" Кристиан Константин рассказал о состоянии Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"