"Опыт у него [у Олега Веретенникова - прим. ред.] есть, может, как-то усилить, чтобы действия команды чем-то усилить, посоветоваться. Потому что Слуцкий там мало соображает. Футбольный человек понадобился? Конечно, конечно. Слуцкому рядом нужен такой человек, как тренер он слабый, он не понимает ни черта, он пришел в ЦСКА на готовую команду, которую сделал уже Газзаев. И он продержался с этим составом столько лет", - приводит слова Пономарёва "ВсеПроСпорт".
7 января китайский футбольный клуб "Шаньхай Шеньхуа" сообщил, что ассистентом главного тренера команды Леонида Слуцкого стал российский специалист Олег Веретенников, известный по выступлениям за волгоградский "Ротор" (в 1992-2000, 2005-2007 гг.). Последним местом его работы была краснодарская "Кубань", которую он покинул в сентябре 2024 г.
Напомним, Леонид Слуцкий возглавил "Шаньхай Шеньхуа" в декабре 2023 года. Под его руководством команда в сезоне-2024 стала обладателем Суперкубка Китая, вице-чемпионом Китая, а также дошла до полуфинала Кубка Китая.
Пономарёв: Слуцкий - слабый тренер, он ни черта не понимает
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о включении Олега Веретенникова в тренерский штаб китайского "Шаньхая Шеньхуа" во главе с Леонидом Слуцким.
Фото: © VCG / Contributor / Visual China Group / Gettyimages.ru