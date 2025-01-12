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Президент "Сьона": даже если Миранчук не сделает ни одного результативного действия, мы его никуда не отпустим

Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался об игре полузащитника Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"
"Миранчук тренируется вместе со всеми партнерами по команде и готов выйти на поле 18 января. Можем ли мы разорвать с ним контракт из-за частых травм? Даже если Антон не сделает ни одного результативного действия в этом сезоне, мы его никуда не отпустим", - цитирует Константина Sport24.

Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2026 года. Ранее российский полузащитник выступал за московский "Локомотив".

В текущем сезоне Миранчук провел за швейцарский клуб во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров "Сьон" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии с 26-ю набранными очками.

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