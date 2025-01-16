"Неймар не будет включён в заявку команды на чемпионат. Он сможет принять участие в азиатской Лиге чемпионов. Чемпионат Саудовской Аравии — один из лучших в мире. Все футболисты "Аль-Хиляля" могут выступать за любой европейский клуб. Неймар больше не может показывать тот уровень, к которому мы привыкли. К сожалению, ситуация стала непростой для него", - приводит слова Жезуша "Чемпионат" со ссылкой на Footmercato.
Неймар выступает за "Аль-Хиляль" с августа 2023 года. Его действующий контракт с футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 15 млн евро.
В октябре 2023 года бразильский нападающий получил травму - разрыв крестообразной связки, из-за которого он пропустил год. В ноябре 2024 года Неймар получил новую травму - повреждение подколенного сухожилия. В связи с этим в составе саудовского клуба футболист в общей сложности принял участие 7 официальных матчах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.
В "Аль-Хиляле" отказались включать Неймара в заявку команды на вторую часть чемпионат Саудовской Аравии
32-летний бразильский нападающий "Аль-Хиляля" Неймар не примет участия в матчах команды во второй части чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2024/25.
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