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Источник: к Черчесову есть интерес от чемпиона Ирана. Тренер не хочет покидать сборную Казахстана

По информации СМИ, действующий чемпион Ирана по футбола "Персеполис" проявляет заинтересованность в услугах главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.
Фото: Федерация футбола Казахстана
Более того, сообщается, что иранцы готовы перебить нынешнюю зарплату российского специалиста в сборной Казахстана. При этом футбольный клуб не делал конкретных предложений Станиславу Черчесову, который, в свою очередь, в общении с посредниками дал понять, что не собирается покидать пост главного тренера сборной Казахстана.

Станислав Черчесов возглавляет сборную Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25, в которых 1 раз сыграла вничью и 5 раз проиграла с общей разницей мячей 0:15.

Источник: Legalbet

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