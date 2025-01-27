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Пономарев: Черчесов провалился в Казахстане. Не думаю, что он найдет хорошую работу в Европе, его авторитет упал

Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался об увольнении с поста главного тренера сборной Казахстана россиянина Станислава Черчесова.
Фото: Федерация футбола Казахстана
"Не думаю, что он теперь найдет хорошую работу в Европе, его авторитет упал, ведь он провалился в Казахстане. Станислав допустил большую ошибку, когда туда пошел. При всем уважении к казахам, но их сборная не самого высокого уровня, с ней было трудно добиться результата", - поделился Пономарев.

Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана 27 января. Под его руководством команда один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений в Лиге Наций. Сборная Казахстана заняла последнее место в группе с командами Норвегии, Австрии и Словении с рекордной для турнира разницей голов - 0:15.

В марте сборная Казахстана стартует в отборе к Чемпионату Мира-2026 года. Соперниками казахов станут сборные Уэльса и Лихтенштейна.

Источник: "РБ Спорт"

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