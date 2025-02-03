«Тренер «Канзас Сити» прилетал на игру «Ариса», чтобы убедиться в своём интересе в отношении партнёра Шапи Ману Гарсии. По Ману утвердился, и параллельно ему очень понравился Шапи. В итоге и Ману, и Шапи стали игроками «Канзас Сити», — заявил Агузаров «Чемпионату».
Летом 2024 года «Краснодар» продал Шапи Сулейманова за 1 миллион евро в «Арис» Салоники. За полгода, проведённые в Греции, Шапи принял участие в 14 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 1,8 миллиона евро. 3 февраля стало известно, что американский клуб «Канзас Сити» заплатил за российского игрока 2,4 миллиона евро.
Уже 19 февраля «Канзас Сити» проведёт свой первый официальный матч в новом сезоне против «Интер Майами» в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025.
Агент Шапи Сулейманова раскрыл детали перехода в "Канзас Сити"
Алан Агузаров представитель 25-летнего российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова рассказал, как его клиент оказался в «Канзас Сити».
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