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Чепчугов: ради матчей с Криштиану Роналду стоит жить

Экс-вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о нападающем саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который сегодня, 5 февраля, отмечает свой 40-й день рождения.
Фото: IMAGO
"Криштиану — человек легенда, эпоха мирового масштаба в современном мире футбола. Вспоминая матчи Лиги чемпионов 2012 года, могу сказать: слава богу, что мне довелось встретиться с таким потрясающим футболистом. Ради таких жизненных моментов стоит жить и работать не покладая рук", - приводит слова Чепчугова "Чемпионат".

Сергей Чепчугов упоминает матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2011/12, в которых московский ЦСКА встречался с мадридским "Реалом". В то время основной вратарь "армейцев" Игорь Акинфеев восстанавливался после травмы, поэтому место в воротах российского клуба занял Чепчугов.

Первый матч, который прошёл в Москве, завершился вничью 1:1, а ответный матч, который состоялся в Мадриде, закончился победой "Реала" со счётом 4:1. Роналду отличился в обоих матчах и всего забил 3 гола.

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