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Петржела: у Кокорина нестабильная психика - об этом говорят его поступки

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о возможности начала российским форвардом кипрского "Ариса" Александра Кокорина тренерской карьеры.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"После завершения карьеры Кокорин не сможет быть тренером, потому что у него нестабильная психика. Об этом говорят поступки, которые Александр совершал на протяжении всей карьеры. Как правило, такие игроки, как он, не выбирают путь работы тренера после футболу", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".

33-летний нападающий Александр Кокорин в настоящее время выступает в составе кипрского "Ариса". Его действующий контракт с футбольным клубом рассчитан на срок до 31 мая 2025 года. В текущем сезоне российский форвард, являясь капитаном команды, в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил 7 голов, отдал 6 голевых передач и получил 5 желтых карточек.

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