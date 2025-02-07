По информации источника, сумма трансфера за 26-летнего форварда Ивана Игнатьева, который перешел в алжирский клуб "Кабили" из "Урарту" составила сто тысяч долларов. Сообщается, что армянский клуб может получить еще 50 тысяч долларов, если в следующем сезоне "Кабили" опередит в турнирной таблице своего принципиального соперника "Белуиздад".
Отмечается, что российский нападающий будет получать в новом клубе 20 тысяч долларов в месяц, а со следующего сезона его зарплата увеличится еще на пять тысяч.
В этом сезоне Игнатьев записал на свой счет три забитых мяча в 3 матчах чемпионата Армении.
Источник: Legalbet
Источник: зарплата Игнатьева в Алжире составит 20 тысяч долларов в месяц
Стала известна заработная плата нападающего Ивана Игнатьева в алжирском клубе.
Фото: ФК "Краснодар"