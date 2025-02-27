"У Миранчука была зарплата в 2 млн евро. Но кто такой Миранчук? Извиняюсь, но в "Сьоне" он чистый ноль. Сама команда ниже плинтуса, мягко говоря. И президент "Сьона" очень специфичный человек. А здесь у Миранчука была зарплата больше двух миллионов, в "Локомотиве"! И он не хотел оставаться за полтора якобы. Думаю, сейчас ему "Локомотив" не даст даже 600 тыс. Думаю, в "Сьоне" он играет за 400-500 тыс.", - приводит слова Селюка "Матч ТВ".
Российский полузащитник Антон Миранчук является игроком швейцарского "Сьона" с сентября 2024 года, когда, находясь в статусе свободного агента, подписал с футбольным клубом контракт на срок до конца сезона-2025/26.
В составе своей новой команды хавбек в общей сложности принял участие в 14 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 2 гола, отдал партнеру по команде 1 голевую передачу и получил 1 желтую карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.
Агент Селюк раскритиковал Антона Миранчука: в "Сьоне" он чистый ноль
Футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике российского полузащитника швейцарского "Сьона" Антона Миранчука.
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