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Иосифов пропустит матч Лиги конференций с "Лугано" из-за болезни

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин рассказал о состоянии здоровья нападающего Никиты Иосифова, который пропустит матч Лиги конференций против «Лугано».
Фото: IMAGO
«У Никиты была травма, связанная с голеностопом. Он ее вылечил, но сейчас заболел ОРВИ. Должен был быть сегодня с командой в матче против «Лугано», но из-за болезни пропустит встречу», — цитирует спортивный директор «СЭ».

Никита Иосифов стал игроком клуба «Целе» летом 2024 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В текущем сезоне он сыграл в пяти матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего вингера составляет 400 тысяч евро.

До перехода в «Целе» Никита Иосифов играл за «Вильярреал», куда он перебрался из академии «Локомотива».

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