"Антон Миранчук — очень интересный футболист. Я думаю, что "Сьон" — это не последняя его европейская команда. Он может играть в топ-лигах Европы, в той же Италии или Франции. Этим летом у него будут предложения, если он продолжит играть на высоком уровне", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
В этом сезоне Антон Миранчук провел за швейцарский "Сьон" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего полузащитника в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Миранчука 29 матчей в составе сборной России и 7 забитых голов.
После 28-ми сыгранных туров "Сьон" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии с 34-мя набранными очками.
Барбоза: "Сьон" - это не последняя европейская команда Миранчука
Португальский агент Пауло Барбоза высказался об игре Антона Миранчука за "Сьон".
Фото: ФК "Сьон"