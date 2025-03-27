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Представитель сборной Нигерии не отрицает возможность вызова Германа Онугхи в команду

Генеральный секретарь Федерации футбола Нигерии Мухамад Сануси заявил о возможности вызова Германа Онугхи в национальную сборную.
Фото: GETTY IMAGES
«Если он не был заигран за российскую сборную и у него есть паспорт Нигерии, то является кандидатом в нашу команду. Но решение вызывать этого игрока в сборную Нигерии или нет принимаю не я, а наш главный тренер. Он [Онугха] должен себя проявить за клуб», - цитирует Сануси Sport24.

28-летний нападающий, являющийся уроженцем Москвы, может претендовать как на российское футбольное гражданство, так и на нигерийское.

В этом сезоне Герман Онугха на правах аренды выступает за «Вайле» из Дании и смог отметиться званием лучшего бомбардира высшего дивизиона чемпионата Дании 2024 года (15 голов). В сентябре футболист попал в расширенный состав сборной России на матчи против Таиланда и Вьетнама, но не попал в окончательную заявку из-за высокой конкуренции среди нападающих.

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