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Apasport: Василий Березуцкий близок к увольнению из азербайджанского "Сабах"

По информации СМИ, руководство "Сабаха" из Азербайджана из-за неудачных результатов команды может расторгнуть контракт с главным тренером Василием Березуцким.
Фото: ФК "Сабах"
Сообщается, что в клубе ожидают завершения текущего сезона: если "Сабах" станет обладателем Кубка Азербайджана, но игра команды не будет стабилизирована, то с российским специалистом всё равно расстанутся.

Василий Березуцкий занял пост главного тренера "Сабаха" в ноябре 2024 года. Под его руководством в чемпионате Азербайджана команда после 29-го тура имеет в своём активе 36 очков, не побеждает 7 матчей подряд и занимает пятое место в турнирной таблице. В Кубке Азербайджане "Сабах" дошёл до стадии полуфинала, где после первого матча выигрывает у "Нефтчи" со счётом 2:1.

Источник: Apasport

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