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Худяков станет в следующем сезоне первым вратарем австрийского "Штурма"

В пресс-службе "Штурма" сообщили, что рассчитывают на российского голкипера Даниила Худякова со следующего сезона как на первого номера.
Фото: ФК "Штурм"
- Даниил очень хорошо развивается здесь. Аренда Схерпена из "Брайтона" заканчивается этим летом, и всегда планировалось — и это по-прежнему четкий план, — что Даниил будет нашим первым номером в следующем сезоне.

Даниил Худяков является воспитанником московского "Локомотива". В "Штурм" российский вратарь перебрался летом прошлого года. Действующий контракт 21-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2028 года. В составе австрийской команды голкипер принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча и дважды оставил ворота "сухими".

Источник: ТАСС

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