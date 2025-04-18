- Даниил очень хорошо развивается здесь. Аренда Схерпена из "Брайтона" заканчивается этим летом, и всегда планировалось — и это по-прежнему четкий план, — что Даниил будет нашим первым номером в следующем сезоне.
Даниил Худяков является воспитанником московского "Локомотива". В "Штурм" российский вратарь перебрался летом прошлого года. Действующий контракт 21-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2028 года. В составе австрийской команды голкипер принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча и дважды оставил ворота "сухими".
Источник: ТАСС
Худяков станет в следующем сезоне первым вратарем австрийского "Штурма"
В пресс-службе "Штурма" сообщили, что рассчитывают на российского голкипера Даниила Худякова со следующего сезона как на первого номера.
Фото: ФК "Штурм"