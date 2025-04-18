Худяков станет в следующем сезоне первым вратарем австрийского "Штурма"

В пресс-службе "Штурма" сообщили, что рассчитывают на российского голкипера Даниила Худякова со следующего сезона как на первого номера.

Фото: ФК "Штурм"





Даниил Худяков является воспитанником московского "



Источник: - Даниил очень хорошо развивается здесь. Аренда Схерпена из "Брайтона" заканчивается этим летом, и всегда планировалось — и это по-прежнему четкий план, — что Даниил будет нашим первым номером в следующем сезоне.Даниил Худяков является воспитанником московского " Локомотива ". В "Штурм" российский вратарь перебрался летом прошлого года. Действующий контракт 21-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2028 года. В составе австрийской команды голкипер принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча и дважды оставил ворота "сухими".Источник: ТАСС