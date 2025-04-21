"У Антона растяжение связок. Он пропустит пять дней", — приводит слова Константена "РБ Спорт".
Российский полузащитник Антон Миранчук является игроком швейцарского "Сьона" с сентября 2024 года. С тех пор он принял участие в 20 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку.
В текущем сезоне 29-летний футболист в ноябре-декабре 2024 года из-за повреждения пропустил 5 матчей швейцарской команды.
В "Сьоне" сообщили о травме Антона Миранчука
Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константен сообщил, что российский полузащитник Антон Миранчук получил травму.
Фото: Global Look Press