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В "Сьоне" сообщили о травме Антона Миранчука

Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константен сообщил, что российский полузащитник Антон Миранчук получил травму.
Фото: Global Look Press
"У Антона растяжение связок. Он пропустит пять дней", — приводит слова Константена "РБ Спорт".

Российский полузащитник Антон Миранчук является игроком швейцарского "Сьона" с сентября 2024 года. С тех пор он принял участие в 20 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку.

В текущем сезоне 29-летний футболист в ноябре-декабре 2024 года из-за повреждения пропустил 5 матчей швейцарской команды.

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