"Антон Миранчук во вторник вернулся в общую группу и готов работать вместе с командой. Он восстановился после травмы", - приводит слова Константина "Матч ТВ".
Ранее появилась информация о том, что российский хавбек растянул связки голеностопа.
Антон Миранчук выступает за "Сбон" с сентября 2024 года. С тех пор он принял участие в 20 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал партнерам по команде 2 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку.
В ближайшем матче "Сьон" 4 мая в рамках 34-го тура чемпионата Швейцарии дома сыграет против "Цюриха", начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
В "Сьоне" сообщили, что Антон Миранчук восстановился после травмы
Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин рассказал о состоянии здоровья российского полузащитника Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"