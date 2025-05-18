"У него есть опция выкупа, которую он может сам активировать. Но в остальном мы хотим оставить Антона. Миранчук будет с нами", - цитирует Константина Sport24.
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" осенью 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона-2025/2026. В текущем сезоне российский полузащитник провел во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего полузащитника в 3 миллиона евро.
Президент "Сьона" - о будущем Миранчука: мы хотим оставить Антона
Президент "Сьона" Кристиан Константин прокомментировал будущее российского полузащитника Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"