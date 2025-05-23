Хвича стал чемпионом Италии и Франции в одном сезоне

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия по итогам сезона-2024/25 одновременно стал чемпионом Италии и Франции.

Фото: IMAGO

Кварацхелия первую половину сезона провёл в составе итальянского "Наполи". В январе 2025 года за 70 млн евро его выкупил французский "ПСЖ".



По итогам сезона-2024/25 "Наполи" заняло первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, а "ПСЖ" - первое место в таблице чемпионата Франции. Таким образом, 24-летний футболист стал обладателем сразу двух золотых медалей европейских чемпионатов. Ранее он уже становился чемпионом Италии - в составе "Наполи" по итогам сезона-2022/23.

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Наполи