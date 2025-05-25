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Арсенал1 тайм
Фулхэм
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Манчестер Юнайтед
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Борнмут
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Жирона
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Атлетик
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Венеция
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ЮвентусНе начат
Аталанта
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ПармаНе начат
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ФиорентинаНе начат
Торино
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Худяков не планирует покидать "Штурм", несмотря на отсутствие игровой практики

Агент Владимир Кузьмичев заявил, что его клиент вратарь "Штурма" Даниил Худяков останется в клубе на следующий сезон.
Фото: IMAGO
"В планах, что вратарь, который был первым номером, покидает клуб. И в этой конструкции мы ожидаем, что Даня сможет побороться за место первого номера. Мы не планируем менять клуб и думаем, что Даня проявит себя", - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".

21-летний Даниил Худяков провел за "Штурм" четыре матча с прошедшем сезоне во всех турнирах. Дважды голкипер сохранил ворота "сухими". В России до отъезда в Австрию Худяков играл за московский "Локомотив".

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