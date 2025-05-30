Абаскаль возглавил мексиканский клуб "Атлетико Сан-Луис"

Бывший главный тренер " Спартака " Гильермо Абаскаль официально стал рулевым мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис".

Фото: ФК "Спартак"

"Абаскаль присоединяется к команде, обладая обширным международным опытом и современным тактическим видением, которое обещает придать новый импульс проекту", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.



36-летний испанский тренер ранее работал в Швейцарии, Италии, Греции и Испании. В России Абаскаль известен работой в московском "Спартаке", вместе с которым выиграл бронзовые медали чемпионата РПЛ.