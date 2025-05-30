"Абаскаль присоединяется к команде, обладая обширным международным опытом и современным тактическим видением, которое обещает придать новый импульс проекту", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.
36-летний испанский тренер ранее работал в Швейцарии, Италии, Греции и Испании. В России Абаскаль известен работой в московском "Спартаке", вместе с которым выиграл бронзовые медали чемпионата РПЛ.
Абаскаль возглавил мексиканский клуб "Атлетико Сан-Луис"
Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль официально стал рулевым мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис".
Фото: ФК "Спартак"