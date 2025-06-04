«Сборная России - сложный соперник для Белоруссии. В прошлый раз у сборной Белоруссии откровенно не получилась играть против россиян. Поэтому счет был разгромным. Теперь у белорусов будет больше мотивации в ответной игре», - цитирует Шпилевского Metaratings.ru.
Напомним, что сборная России сыграет в двух товарищеских матчах в июне. 6-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Нигерией, а 10-го - с Белоруссией.
Ранее сборные России и Белоруссии играли между собой в середине прошлого года. Та встреча завершилась уверенной победой россиян со счетом 4:0. Дубль в свой актив записал Федор Чалов, а также отличились Константин Тюкавин и Иван Обляков.
Шпилевский поделился ожиданиями от предстоящего матча между Россией и Белоруссией
Бывший главный тренер кипрского клуба «Арис» Алексей Шпилевский высказался о мотивации сборной Белоруссии в предстоящем товарищеском матче против России.
Фото: ФК "Арис"