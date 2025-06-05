"У Миранчука контракт с нами. Второй его сезон в клубе будет лучше", - приводит слова Константина Odds.ru.
Российский полузащитник Антон Миранчук стал игроком "Сьона" в сентябре 2024 года. За это время в составе своей новой команды хавбек принял участие в 24 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 1 желтую карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 3 млн евро.
Президент "Сьона" сообщил, что Миранчук останется в Швейцарии
Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о будущем российского полузащитника швейцарского клуба Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"