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Президент "Сьона" сообщил, что Миранчук останется в Швейцарии

Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о будущем российского полузащитника швейцарского клуба Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"
"У Миранчука контракт с нами. Второй его сезон в клубе будет лучше", - приводит слова Константина Odds.ru.

Российский полузащитник Антон Миранчук стал игроком "Сьона" в сентябре 2024 года. За это время в составе своей новой команды хавбек принял участие в 24 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 1 желтую карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 3 млн евро.

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