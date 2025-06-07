"Безобразие полное. Надо дисквалифицировать Эстонию в футболе, и всё. Вне всякого сомнения, ФИФА и УЕФА должны отстранить Эстонию от турниров. Должен работать принцип, что спорт вне политики", - сказал Жуков "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что после матча сборных Эстонии и Израиля эстонская полиция допросила израильского экс-игрока московского "Динамо" Эли Дасу за его положительные комментарии о России.
В Госдуме выступили за отстранение Эстонии из ФИФА и УЕФА за инцидент с Дасой
Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков считает, что Эстония должна быть отстранена из ФИФА и УЕФА из-за нарушения принципа "спорт вне политики".
Фото: ФК "Динамо" Мск