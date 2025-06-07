"Эстонская полиция планировала провести повторный допрос, но местная и израильская ассоциации совместно с делегатом Международной федерации футбола помешали этому. Теперь все в порядке, проблем быть не должно", - сказал источник ТАСС.
Ранее Даса был допрошен эстонской полицией из-за того, что футболист перед игрой между сборными Израиля и Эстонии в положительном тоне высказался о своей карьере в России, где выступал за московское "Динамо".
Делегат ФИФА помог сорвать повторный допрос Дасы в эстонской полиции
Делегат ФИФА помог защитнику сборной Израиля избежать повторного допроса в полиции Эстонии.
Фото: ФК "Динамо" Мск