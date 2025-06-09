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Василий Березуцкий может покинуть пост главного тренера азербайджанского "Сабаха"

По информации СМИ, главный тренер азербайджанского "Сабаха" Василий Березуцкий может прекратить свою работу в футбольном клубе.
Фото: Getty Images
Сообщается, что в настоящее время стороны не могут прийти к соглашению по подписанию нового контракта.

Напомним, Василий Березуцкий возглавил "Сабах" в ноябре 2024 года, подписав контракт на срок до лета 2027 года. По итогам сезона-2024/25 "Сабах" занял пятое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Азербайджана, но при этом стал обладателем Кубка Азербайджана и, тем самым, квалифицировался в первый отборочный раунд Лиги Европы.

Источник: Legalbet

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