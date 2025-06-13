Польский журналист назвал невозможным назначение Черчесова главным тренером сборной Польши

Польский журналист Петр Куча прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером сборной Польши.
Фото: Казахстанская федерация футбола
"Никто не говорил про то, что Черчесов стал кандидатом в сборную Польши. Подобное назначение в современных реалиях просто невозможно, никто не поймет, что сборную Польши будет тренировать русский. Даже Мацея Рыбуса, игравшего много лет за Польшу, считают русским и относятся к нему не очень хорошо. А здесь тренер из России возглавит национальную команду! Будет большой скандал, который никому не нужен", - приводит слова сказал Кучи "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский специалист Станислав Черчесов входит в число претендентов на пост главного тренера сборной Польши по футболу. Этот пост оказался свободным после того, как в отставку ушёл Михал Пробеж, у которого случился конфликт с нападающим Робертом Левандовски.

Последним местом работы Станислава Черчесова была сборная Казахстана, которую он возглавлял с июня 2024 года по январь 2025 года. За это время нацональная команда под его руководством провела 6 матчей в Лиге наций, в которых потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью.

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